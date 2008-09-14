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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Луч
ЦСКА - Луч: обзор матча 14 сентября 2008
ЦСКА
14.09.2008, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
4 : 1
Завершен
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18.10.2026
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0 : 2
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Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
Л. Антонов (Владимир)
Делегат:
Н.Фролов (Раменское)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:55 (прямая); "НТВ+ Онлайн" 19:45 (прямая)
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