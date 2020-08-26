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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Локомотива - Рапид
Локомотива - Рапид: обзор матча 26 августа 2020
Локомотива
26.08.2020, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Рапид
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Статистика матча Локомотива - Рапид
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Матчи команд
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- : -
28.11.2026
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1 : 2
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Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Локомотива
2 : 0
17.10.2026
Истра 1961
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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