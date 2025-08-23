Славен Белупо

«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»

«Рубин» интересуется хорватским вингером

Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»

«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»

«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года