Определились все участники Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2025/26

«Динамо Загреб» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 2.95

Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты

Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»

«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»

«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года

Терюшков: «Химки» близки к подписанию полузащитника «Славена» Главчича»

«Бавария» подписала 16-летнего хорвата Звонарека