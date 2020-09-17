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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив Пл - Тоттенхэм
Локомотив Пл - Тоттенхэм: обзор матча 17 сентября 2020
Локомотив Пл
17.09.2020, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
80'
Г. Кейн (П)
85'
Т. Н'Домбеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив Пл - Тоттенхэм
85'
ГОЛ! 0:2!
Т. Н'Домбеле
Пас отдал
Л. Моура
80'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Кейн
Вторая желтая
Б. Карагерен
79'
73'
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Санчес
70'
Замена
Э. Ламела
️️️️
С. Бергвейн
Замена
Г. Минчев
️️️️
П. Умарбаев
68'
Замена
C. Ilic
️️️️
A. Aralica
68'
61'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
М. Сиссоко
Желтая карточка
Б. Карагерен
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
7
Момчил Цветанов
ЛВ
34
Петар Витанов
ОП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
0
L. Salinas
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
29
A. Aralica
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Локомотив Пл
16
Christian Ilic
ЦП
9
Георги Минчев
ЦФ
1
Ilko Pirgov
ЦФ
13
Valentino Pugliese
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
11
Kenan Muslimović
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
2-1-2-5
5
Масоэро
4
Алмейда
34
Витанов
7
Цветанов
39
Умарбаев
20
14
Илиев
29
99
Карагерен
78
4-2-2-2
1
Льорис
6
Санчес
15
Дайер
2
Доэрти
4
Дэвис
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
20
Ло Чельсо
7
Сон
34
Бергвейн
9
Кейн
39
Умарбаев
9
Минчев
9
Минчев
39
Умарбаев
29
16
16
29
17
Сиссоко
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
17
Сиссоко
34
Бергвейн
9
Ламела
9
Ламела
34
Бергвейн
6
Санчес
7
Моура
7
Моура
6
Санчес
Остались в запасе
Локомотив Пл
Тоттенхэм
1
Ilko Pirgov
ЦФ
13
Valentino Pugliese
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
11
Kenan Muslimović
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
1
Джо Харт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Ilko Pirgov
ЦФ
13
Valentino Pugliese
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
11
Kenan Muslimović
ЦФ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
1
Джо Харт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Локомотив Пл - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
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Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
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