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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Льягостера
Вальядолид - Льягостера: обзор матча 19 марта 2016
Вальядолид
19.03.2016, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 30 тур
3 : 0
Завершен
Льягостера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вальядолид - Льягостера
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Льягостера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Льягостера
0 : 1
16.12.2020
Эспаньол
Испания. Сегунда, 42 тур
Льягостера
6 : 2
04.06.2016
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леганес
2 : 0
29.05.2016
Льягостера
Испания. Сегунда, 40 тур
Льягостера
0 : 0
25.05.2016
Альмерия
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 0
22.05.2016
Льягостера
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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