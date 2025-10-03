Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ривер Плейт - Ливерпуль
Ривер Плейт - Ливерпуль: обзор матча 03 октября 2025
Ривер Плейт
03.10.2025, пятница, 22:00
Уругвай. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
30'
A. Hernández
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Ливерпуль
Конец матча
90'
+3
Замена
L. Suárez
️️️️
J. Vallejo
Желтая карточка
F. de León
87'
86'
Замена
R. Machado
️️️️
A. Hernández
Замена
M. Escobar
️️️️
L. Pertusatti
86'
85'
Желтая карточка
К. Амаро
Желтая карточка
L. Lemos
83'
Замена
M. Alfonso
️️️️
М. Морейра
76'
Замена
️️️️
A. Bernardo Vera Flores
76'
75'
Замена
M. Mir
️️️️
G. Nápoli
Замена
️️️️
E. Jourdan
62'
Желтая карточка
L. Pertusatti
52'
Замена
T. Olmos
️️️️
I. Lopez
46'
46'
Замена
F. Catarozzi
️️️️
M. Castro
Второй тайм
Красная карточка
D. Gissi
45'
+1
30'
ГОЛ! 0:1!
A. Hernández
26'
Красная карточка
L. Acosta
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
4
Lautaro Pertusatti
ЦЗ
3
Dylan Gissi
ЦЗ
13
Christian Almeida
ЦЗ
23
L. Lemos
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
25
Emiliano Jourdan
ЦП
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
3
Martín Rea
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
24
Кевин Амаро
ЦЗ
55
Martín Rabuñal
ЦП
8
Gonzalo Nápoli
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
11
M. Castro
ЦФ
22
Javier Vallejo
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Ривер Плейт
25
Tomas Olmos
ЦЗ
23
Emilio Crespo
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
17
Matias Escobar
ЦП
22
Matías Alfonso
ЦП
15
Francisco Triver
ЦП
32
Jeremías Chavero
ЦФ
29
Tiziano Correa
ЦФ
Ливерпуль
25
Emiliano Marquez
ВР
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
26
Ezequiel Forclaz
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
23
Franco Catarozzi
ЦП
14
Nahuel Soria
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
4-4-2
12
6
Морейра
3
13
4
23
25
10
17
9
Польеро
18
4-2-4
12
32
23
24
Амаро
3
55
8
99
22
11
16
18
25
25
18
4
17
17
4
6
Морейра
22
22
6
Морейра
22
3
3
22
8
8
8
8
11
23
23
11
14
14
99
9
9
99
Остались в запасе
Ривер Плейт
Ливерпуль
23
Emilio Crespo
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
15
Francisco Triver
ЦП
32
Jeremías Chavero
ЦФ
29
Tiziano Correa
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
25
Emiliano Marquez
ВР
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
26
Ezequiel Forclaz
ЦП
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
23
Emilio Crespo
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
15
Francisco Triver
ЦП
32
Jeremías Chavero
ЦФ
29
Tiziano Correa
ЦФ
Остались в запасе
25
Emiliano Marquez
ВР
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
26
Ezequiel Forclaz
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Ривер Плейт - Ливерпуль
3
2
1
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 7 тур
Сентраль Эспаньол
- : -
02.08.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 6 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 2
26.07.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 5 тур
Ливерпуль
1 : 2
12.07.2026
Серро
Уругвай. Примера, 4 тур
Ливерпуль
0 : 0
09.06.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
0 : 1
01.06.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 2 тур
Ливерпуль
0 : 0
23.05.2026
Расинг М
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Olmos, Uruguay
Стадион:
Сарольди
Посещаемость:
800 из 6000 зрителей (13%)
Таблица
Команда
6
Ливерпуль
13
Ривер Плейт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
7
4
4
19
16
3
25
15
3
5
7
12
18
-6
14
Полная таблица
Новости команд
Все
Ривер Плейт
Ливерпуль
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
2022.10.31 09:46
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
2022.07.13 01:09
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
2020.05.07 15:57
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
2015.08.24 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
2015.08.21 13:21
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
2022.10.31 09:46
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
2022.07.13 01:09
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
2020.05.07 15:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+