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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Брага
Ливерпуль - Брага: обзор матча 17 марта 2011
Ливерпуль
17.03.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 0
Завершен
Брага
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Брага
Замена
М. Моссоро
️️️️
Л. Салино
Замена
А. Мейонг-Зе
️️️️
Лима
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Д. Коул
Замена
Д. Спиринг
️️️️
М. Родригес
Замена
Кака
️️️️
Вандиньо
Желтая карточка
Вандиньо
Желтая карточка
М. Шкртел
Желтая карточка
Паулао
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Травма
Паулао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Джо Коул
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Брага
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
15
Мигел Гарсия
ПЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
88
Вандиньо
ОП
45
Уго Виана
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
30
Алан
ПВ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Брага
23
Криштиану
ВР
43
Дани
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
19
Джозеф Питерсон
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
27
Уилсон
37
Шкртел
23
Каррагер
8
Джонсон
12
Коул
6
Лейва
14
Мейрелеш
11
Родригес
7
Кейт
9
Кэрролл
4-1-2-2-1
1
Артур
15
Мигел Гарсия
3
Паулао
2
Родригес
28
Силвиу
88
Вандиньо
45
Виана
30
Салино
30
Алан
9
Пауло Сезар
9
Лима
11
Родригес
8
Спиринг
8
Спиринг
11
Родригес
12
Коул
89
Н'Гог
89
Н'Гог
12
Коул
88
Вандиньо
4
Кака
4
Кака
88
Вандиньо
30
Салино
8
Моссоро
8
Моссоро
30
Салино
9
Лима
30
Мейонг-Зе
30
Мейонг-Зе
9
Лима
Остались в запасе
Ливерпуль
Брага
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
19
Джозеф Питерсон
ЦП
43
Дани
ЦЗ
23
Криштиану
ВР
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Остались в запасе
19
Джозеф Питерсон
ЦП
43
Дани
ЦЗ
23
Криштиану
ВР
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Ливерпуль - Брага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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