Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 04 апреля 2024
Ливерпуль
04.04.2024, четверг, 21:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
17'
Д. Нуньес
76'
А. Мак Аллистер
90'
К. Гакпо
58'
К. Брэдли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ! 3:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Э. Робертсон
90'
87'
Желтая карточка
О. МакБарни
87'
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Холгейт
78'
Замена
А. Брукс
️️️️
О. Трасти
ГОЛ! 2:1!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
Л. Диас
76'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Гомес
73'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Собослаи
73'
63'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Д. Макэйти
63'
Замена
В. Осула
️️️️
Б. Бреретон
62'
Замена
Б. Осборн
️️️️
Г. Хамер
Замена
Э. Робертсон
️️️️
Р. Гравенберх
60'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
М. Салах
60'
58'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Брэдли
ГОЛ! 1:0!
Д. Нуньес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
14
Джек Робинсон
(К)
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Бобби Кларк
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
11
Андре Брукс
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-2-3-1
1
Келлехер
16
Конате
4
ван Дейк
2
Гомес
12
Брэдли
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
3-4-1-2
13
Грбич
15
Ахмедходжич
6
Трасти
27
Холгейт
2
Богль
5
Соуза
38
Хамер
14
Робинсон
4
Арбластер
24
Макэйти
22
Бреретон
8
Гравенберх
3
Робертсон
3
Робертсон
8
Гравенберх
8
Собослаи
21
Джонс
21
Джонс
8
Собослаи
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
2
Гомес
18
Гакпо
18
Гакпо
2
Гомес
38
Хамер
23
Осборн
23
Осборн
38
Хамер
27
Холгейт
20
Слимане
20
Слимане
27
Холгейт
6
Трасти
11
Брукс
11
Брукс
6
Трасти
24
Макэйти
9
МакБарни
9
МакБарни
24
Макэйти
22
Бреретон
10
Осула
10
Осула
22
Бреретон
Остались в запасе
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
8
Бобби Кларк
ЦП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
8
Бобби Кларк
ЦП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
29
5
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
83
17
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
6
9
Офсайды
0
1
Количество передач
779
164
Сейвы
3
6
Точность передач %
90
48
Удары мимо ворот
15
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
14
1
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.59
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
09:16
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
25 ноября
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
09:16
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
25 ноября
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+