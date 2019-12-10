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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Ливерпуль
Зальцбург - Ливерпуль: обзор матча 10 декабря 2019
Зальцбург
10.12.2019, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
57'
Н. Кейта
58'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Ливерпуль
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Д. Собослаи
90'
87'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Н. Кейта
75'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Р. Фирмино
Замена
М. Окугава
️️️️
Э. Холанд
75'
Замена
П. Дака
️️️️
З. Юнузович
68'
58'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
57'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кейта
Пас отдал
С. Мане
53'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Д. Ловрен
51'
Желтая карточка
С. Мане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-2-2
23
Станкович
17
Ульмер
68
Онгуене
8
Вебер
5
Кристенсен
12
Мвепу
16
Юнузович
18
Минамино
8
Собослаи
9
Холанд
7
Хванг
4-3-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
6
Ловрен
3
Робертсон
23
Вейналдум
14
Хендерсон
8
Кейта
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
9
Холанд
7
Окугава
7
Окугава
9
Холанд
8
Собослаи
18
Ашимеру
18
Ашимеру
8
Собослаи
16
Юнузович
27
Дака
27
Дака
16
Юнузович
6
Ловрен
2
Гомес
2
Гомес
6
Ловрен
9
Фирмино
20
Милнер
20
Милнер
9
Фирмино
8
Кейта
27
Ориги
27
Ориги
8
Кейта
Остались в запасе
Зальцбург
Ливерпуль
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Смаил Превляк
ЦФ
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Зальцбург - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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