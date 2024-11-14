Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд - Ливан
Таиланд - Ливан: обзор матча 14 ноября 2024
Таиланд
14.11.2024, четверг, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Ливан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Таиланд - Ливан
Замена
W. Weidersjo
️️️️
П. Чамратсами
86'
84'
Замена
Г. Битар
️️️️
Д. Аюб
Замена
W. Jarunongkran
️️️️
T. Aksornsri
77'
Замена
Э. Панья
️️️️
С. Муеанта
77'
Замена
S. Ratree
️️️️
A. Pumwisat
76'
72'
Замена
Д. Лаюд
️️️️
Б. Жради
72'
Замена
R. Ataya
️️️️
H. Chakroun
Желтая карточка
П. Чамратсами
66'
49'
Желтая карточка
Х. Зейн
46'
Замена
️️️️
M. Al-Hayek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таиланд
20
Саранон Ануин
ВР
13
Nitipong Selanon
ЦЗ
15
Saringkan Promsupa
ЦЗ
4
Элиас Дола
ЦЗ
2
Thitathorn Aksornsri
ЦЗ
8
Пирадол Чамратсами
(К)
ЦП
18
Akarapong Pumwisat
ЦП
22
Ворачит Каницрибумфен
АП
10
Супанат Муеанта
ПВ
7
Anan Yodsangwal
ЦФ
21
Phanthamit Praphanth
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Ливан
21
Мостафа Матар
ВР
18
Кассем Эль-Зейн
(К)
ЦЗ
16
Валид Шур
ЦЗ
6
Mohammed Al-Hayek
ЦЗ
5
Халил Хамис
ЦЗ
6
Хуссейн Зейн
ПЗ
15
Джихад Аюб
ОП
22
Бассел Жради
ЦП
9
Malek Fakhro
ЦФ
10
Husseyn Chakroun
ЦФ
7
Karim Darwiche
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Таиланд
23
Chirawat Wangthaphan
ВР
23
Korrakot Pipatnadda
ВР
3
Wanchai Jarunongkran
ЦЗ
6
Супхан Тхонгсонг
ЦЗ
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
12
Николас Микельсон
ПЗ
22
S. Ratree
ЦП
19
William Weidersjo
ЦП
17
Эканит Панья
АП
17
Рунграт Пумчантуек
ПВ
14
Chitsanuphong Choti
ЦФ
14
Тирасак Поэйфимай
ЦФ
Ливан
23
Али Сабе
ВР
1
Мехди Халил
ВР
4
Mohamad Safwan
ЦЗ
5
Нассар Нассар
ПЗ
19
Даниэль Лаюд
ЛВ
12
Хасан Срур
ОП
13
Ahmad Kheir El-Dine
ЦП
11
Majed Osman
ЦП
20
Samy Jr Merheg
ЦП
14
Габриэль Битар
АП
10
Мохамад Хайдар
АП
20
Rabih Ataya
ЦФ
4-2-2-2
20
Ануин
13
4
Дола
2
15
8
Чамратсами
18
22
Каницрибумфен
10
Муеанта
21
7
3-3-1-3
21
Матар
16
Шур
6
5
Хамис
6
Зейн
15
Аюб
18
Эль-Зейн
22
Жради
7
10
9
2
3
3
2
18
22
22
18
8
Чамратсами
19
19
8
Чамратсами
10
Муеанта
17
Панья
17
Панья
10
Муеанта
15
Аюб
14
Битар
14
Битар
15
Аюб
22
Жради
19
Лаюд
19
Лаюд
22
Жради
10
20
20
10
Остались в запасе
Таиланд
Ливан
23
Chirawat Wangthaphan
ВР
23
Korrakot Pipatnadda
ВР
6
Супхан Тхонгсонг
ЦЗ
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
12
Николас Микельсон
ПЗ
17
Рунграт Пумчантуек
ПВ
14
Chitsanuphong Choti
ЦФ
14
Тирасак Поэйфимай
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
23
Али Сабе
ВР
1
Мехди Халил
ВР
4
Mohamad Safwan
ЦЗ
5
Нассар Нассар
ПЗ
12
Хасан Срур
ОП
13
Ahmad Kheir El-Dine
ЦП
11
Majed Osman
ЦП
20
Samy Jr Merheg
ЦП
10
Мохамад Хайдар
АП
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
23
Chirawat Wangthaphan
ВР
23
Korrakot Pipatnadda
ВР
6
Супхан Тхонгсонг
ЦЗ
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
12
Николас Микельсон
ПЗ
17
Рунграт Пумчантуек
ПВ
14
Chitsanuphong Choti
ЦФ
14
Тирасак Поэйфимай
ЦФ
Остались в запасе
23
Али Сабе
ВР
1
Мехди Халил
ВР
4
Mohamad Safwan
ЦЗ
5
Нассар Нассар
ПЗ
12
Хасан Срур
ОП
13
Ahmad Kheir El-Dine
ЦП
11
Majed Osman
ЦП
20
Samy Jr Merheg
ЦП
10
Мохамад Хайдар
АП
Главный тренер
Масатада Исии
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Таиланд - Ливан
1
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
10
Количество передач
433
325
Сейвы
0
1
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
Ливан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Новости команд
Все
Таиланд
Ливан
Ливан – Палестина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ливана и Палестины на победу в матче
16 ноября
Мальдивы – Ливан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Мальдивы – Ливан: кто победит в товарищеском матче 2026 года
30 сентября
Киргизия – Ливан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Китай – Таиланд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Китай – Таиланд: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Прогноз на точный счет матча Таиланд – Индия: Товарищеские матчи, 4 июня 2025
2025.06.03 11:12
Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам
2024.09.24 09:25
1
Ливан – Палестина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ливана и Палестины на победу в матче
16 ноября
Мальдивы – Ливан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Мальдивы – Ливан: кто победит в товарищеском матче 2026 года
30 сентября
Киргизия – Ливан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+