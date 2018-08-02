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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Линкольн - ТНС
Линкольн - ТНС: обзор матча 02 августа 2018
Линкольн
02.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
ТНС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Линкольн - ТНС
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Информация о матче
Стадион:
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