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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Линкольн - Ливерпуль
Линкольн - Ливерпуль: обзор матча 24 сентября 2020
Линкольн
24.09.2020, четверг, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 7
Завершен
Ливерпуль
61'
А. Эдун
67'
L. Montsma
9'
Д. Шакири
18'
Т. Минамино
32'
К. Джонс
36'
К. Джонс
46'
Т. Минамино
65'
М. Груйич
89'
Д. Ориги
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Линкольн - Ливерпуль
89'
ГОЛ! 2:7!
Д. Ориги
75'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Шакири
Желтая карточка
Т. Эйома
69'
ГОЛ! 2:6!
L. Montsma
Пас отдал
Д. Грант
67'
Замена
T. Archibald
️️️️
Г. Андерсон
67'
65'
ГОЛ! 1:6!
М. Груйич
ГОЛ! 1:5!
А. Эдун
Пас отдал
C. McGrandles
61'
Замена
C. McGrandles
️️️️
J. Jones
60'
Замена
Т. Хоппер
️️️️
Л. Бридкатт
60'
57'
Замена
Д. Жота
️️️️
Х. Эллиот
46'
ГОЛ! 0:5!
Т. Минамино
46'
Замена
Фабиньо
️️️️
В. ван Дейк
36'
ГОЛ! 0:4!
К. Джонс
Пас отдал
Х. Эллиот
32'
ГОЛ! 0:3!
К. Джонс
Пас отдал
Д. Ориги
18'
ГОЛ! 0:2!
Т. Минамино
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шакири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Алекс Палмер
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
7
Гарри Андерсон
ПВ
15
Alex Bradley
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
22
L. Montsma
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
Главный тренер
Крис Коэн
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Линкольн
23
Шон Рауэн
ЛЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
17
Remy Howarth
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
14
Conor McGrandles
ЦФ
29
Ethan Ross
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
2-2-2-4
1
Палмер
14
Эдун
3
Эйома
8
Грант
23
Бридкатт
25
Скалли
7
Андерсон
15
24
22
3
4-1-1-3-1
13
Адриан
3
Уильямс
46
Уильямс
4
ван Дейк
21
Цимикас
8
Груйич
21
Джонс
10
Шакири
10
Эллиот
18
Минамино
27
Ориги
23
Бридкатт
14
Хоппер
14
Хоппер
23
Бридкатт
7
Андерсон
44
44
7
Андерсон
24
14
14
24
10
Эллиот
20
Жота
20
Жота
10
Эллиот
4
ван Дейк
6
Фабиньо
6
Фабиньо
4
ван Дейк
10
Шакири
8
Кейта
8
Кейта
10
Шакири
Остались в запасе
Линкольн
Ливерпуль
17
Remy Howarth
ЦФ
23
Шон Рауэн
ЛЗ
29
Ethan Ross
ЦФ
45
Adam Jackson
ЦЗ
Главный тренер
Крис Коэн
10
Харри Уилсон
ПВ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
17
Remy Howarth
ЦФ
23
Шон Рауэн
ЛЗ
29
Ethan Ross
ЦФ
45
Adam Jackson
ЦЗ
Остались в запасе
10
Харри Уилсон
ПВ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Крис Коэн
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Линкольн - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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