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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Либерия - Сенегал
Либерия - Сенегал: обзор матча 16 июня 2013
Либерия
16.06.2013, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа J, 5 тур
0 : 2
Завершен
Сенегал
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Статистика матча Либерия - Сенегал
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Матчи команд
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
0 : 0
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23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
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