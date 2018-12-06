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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леванте - Луго
Леванте - Луго: обзор матча 06 декабря 2018
Леванте
06.12.2018, четверг, 14:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Луго
80'
Коке
90+3'
Р. Двамена
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леванте - Луго
ГОЛ! 2:0!
Р. Двамена
Пас отдал
Р. Рочина
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Коке
Пас отдал
Р. Пьер
80'
Желтая карточка
Э. Кабако
38'
Желтая карточка
Э. Боатенг
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Луго
3
Василий Кравец
ЛЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
39
Хосе Карлос
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
Леванте
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Луго
16
Хосе Ласо
ЛВ
4-1-1-1-3
13
Айтор
13
Луна
23
Кабако
44
Пьер
23
Коке
17
Вукчевич
14
Прсич
27
Саймон
9
Боатенг
7
Двамена
9
Майорал
3-2
22
Виейра
39
Карлос
3
Кравец
10
Муньис
8
Абурджания
Остались в запасе
Леванте
Луго
23
Джейсон
ПВ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
16
Хосе Ласо
ЛВ
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
16
Хосе Ласо
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Леванте - Луго
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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