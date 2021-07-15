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Лига конференций 2026/2027
Сент-Джозефс - Левадия
Сент-Джозефс - Левадия: обзор матча 15 июля 2021
Сент-Джозефс
15.07.2021, четверг, 19:30
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Левадия
19'
Хуанфри
65'
Z. Beglarishvili
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сент-Джозефс - Левадия
81'
Замена
T. Elhi
️️️️
M. Ilić
81'
Замена
H. Anier
️️️️
Р. Кирсс
Желтая карточка
Нано
79'
Желтая карточка
К. Морган
74'
72'
Замена
К. Ойгус
️️️️
Z. Beglarishvili
67'
Замена
М. Оливер Рооснупп
️️️️
Э. Агиири
Замена
К. Морган
️️️️
Д. Феррер
67'
65'
ГОЛ! 1:1!
Z. Beglarishvili
Замена
А. Муэли
️️️️
К. Печчи
62'
Желтая карточка
К. Печчи
58'
Замена
B.
️️️️
Хуанфри
50'
31'
Желтая карточка
M. Ilić
ГОЛ! 1:0!
Хуанфри
Пас отдал
J. Manuel Gonzalez Perez
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джозефс
21
Ален Понс
ЦЗ
15
Кристиан Печчи
ЦФ
16
Gabi Ramos
ЦФ
0
C. Carrasco
ЦФ
13
Francisco Mateo
ЦФ
0
E. Rojas
ЦФ
19
Хуанфри
ЦФ
21
Нано
ЦФ
24
Доминго Феррер
ЦФ
22
Juan Manuel Gonzalez Perez
ЦФ
24
F. Villar
ЦФ
Левадия
99
Карл Андре Валлнер
ВР
6
Расмус Пеетсон
ЦП
10
Брент Леписту
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
70
M. Putincanin
ЦФ
24
Miljan Ilić
ЦФ
0
M. Ugge
ЦФ
50
M. Podholjuzin
ЦФ
0
Z. Beglarishvili
ЦФ
21
Эрнест Агиири
ЦФ
17
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
Сент-Джозефс
13
Джейми Робба
ВР
16
Аймен Муэли
ЛЗ
14
Эрин Барнетт
ЦЗ
6
Эндрю Эрнандес
ЦП
18
James Caetano
ЦФ
0
Boro
ЦФ
7
Sykes Garro
ЦФ
5
Max Cottrell
ЦФ
23
Harry Victor
ЦФ
2
Jaime Serra
ЦФ
9
Кэлвин Морган
ЦФ
Левадия
55
Карл Ойгус
АП
81
Artur Kotenko
ЦФ
5
Luka Lukovic
ЦФ
0
M. Jurgenson
ЦФ
0
T. Elhi
ЦФ
36
Strahinja Krstevski
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
0
H. Anier
ЦФ
11
Аамир Абдалла
РФ
1-5
21
Понс
21
Нано
24
22
24
Феррер
19
Хуанфри
1-5
99
Валлнер
6
Пеетсон
0
17
Кирсс
21
Агиири
0
50
19
Хуанфри
0
0
19
Хуанфри
15
Печчи
16
Муэли
16
Муэли
15
Печчи
24
Феррер
9
Морган
9
Морган
24
Феррер
24
0
0
24
21
Агиири
5
Рооснупп
5
Рооснупп
21
Агиири
17
Кирсс
0
0
17
Кирсс
0
55
Ойгус
55
Ойгус
0
Остались в запасе
Сент-Джозефс
Левадия
18
James Caetano
ЦФ
7
Sykes Garro
ЦФ
5
Max Cottrell
ЦФ
23
Harry Victor
ЦФ
13
Джейми Робба
ВР
2
Jaime Serra
ЦФ
14
Эрин Барнетт
ЦЗ
6
Эндрю Эрнандес
ЦП
81
Artur Kotenko
ЦФ
5
Luka Lukovic
ЦФ
0
M. Jurgenson
ЦФ
11
Аамир Абдалла
РФ
36
Strahinja Krstevski
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
Остались в запасе
18
James Caetano
ЦФ
7
Sykes Garro
ЦФ
5
Max Cottrell
ЦФ
23
Harry Victor
ЦФ
13
Джейми Робба
ВР
2
Jaime Serra
ЦФ
14
Эрин Барнетт
ЦЗ
6
Эндрю Эрнандес
ЦП
Остались в запасе
81
Artur Kotenko
ЦФ
5
Luka Lukovic
ЦФ
0
M. Jurgenson
ЦФ
11
Аамир Абдалла
РФ
36
Strahinja Krstevski
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
Статистика матча Сент-Джозефс - Левадия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Джозефс
Лига конференций, 1 раунд
Сент-Джозефс
0 : 0
16.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 1 раунд
Богемианс
2 : 0
09.07.2026
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 0
31.07.2025
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Сент-Джозефс
0 : 4
24.07.2025
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Клифтонвилл
2 : 3
17.07.2025
Сент-Джозефс
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Левадия
2 : 1
27.10.2026
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Левадия
2 : 1
24.10.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Курессааре
0 : 2
18.10.2026
Левадия
Информация о матче
Стадион:
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