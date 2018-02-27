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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лез Эрбье - Ланс
Лез Эрбье - Ланс: обзор матча 27 февраля 2018
Лез Эрбье
27.02.2018, вторник, 23:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лез Эрбье - Ланс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
0 : 0
19.12.2025
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
2 : 3
06.01.2024
Шатору
Франция. Кубок, 1/16 финала
Лез Эрбье
0 : 3
21.01.2023
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Стад Понтиви
1 : 4
08.01.2023
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
0 : 1
21.02.2021
Шатобриан
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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Лез Эрбье
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