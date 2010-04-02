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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Лейшоеш
Насьональ - Лейшоеш: обзор матча 02 апреля 2010
Насьональ
02.04.2010, пятница, 22:00
Чемпионат Португалии, 25 тур
1 : 0
Завершен
Лейшоеш
Матч
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Статистика матча Насьональ - Лейшоеш
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 30 тур
Лейшоеш
1 : 2
09.05.2010
Спортинг
Чемпионат Португалии, 29 тур
Ольяненси
1 : 0
02.05.2010
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 28 тур
Лейшоеш
1 : 3
25.04.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 27 тур
Брага
3 : 1
18.04.2010
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 26 тур
Лейшоеш
2 : 0
11.04.2010
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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