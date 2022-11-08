Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лестер - Ньюпорт Каунти
Лестер - Ньюпорт Каунти: обзор матча 08 ноября 2022
Лестер
08.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
44'
Д. Джастин
70'
Д. Варди
82'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лестер - Ньюпорт Каунти
ГОЛ! 3:0!
Д. Варди
Пас отдал
Х. Барнс
82'
77'
Замена
С. Боуэн
️️️️
Н. Мория-Уэлш
Замена
Я. Вестергор
️️️️
В. Фас
77'
ГОЛ! 2:0!
Д. Варди
Пас отдал
М. Олбрайтон
70'
69'
Замена
C. Zimba
️️️️
О. Богль
69'
Замена
У. Эванс
️️️️
L. Collins
69'
Замена
T. Nevers
️️️️
J. Waite
Замена
К. Ихеначо
️️️️
А. Перес
62'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Б. Сумаре
62'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Джастин
62'
ГОЛ! 1:0!
Д. Джастин
Пас отдал
Д. Прат
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюпорт Каунти
18
Aaron Lewis
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
11
James Waite
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
0
L. Collins
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
8
Matthew Dolan
ЦФ
22
Кэмерон Норман
ЦФ
5
Мики Деметриу
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Лестер
12
Алекс Смитис
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Ньюпорт Каунти
19
Thierry Nevers
ЦП
8
Сэм Боуэн
ЦП
71
Хейден Линдли
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
9
Уилл Эванс
ЦФ
37
Chanka Zimba
ЦФ
4-1-3-2
1
Иверсен
33
Томас
35
Эванс
4
Фас
24
Джастин
34
Сумаре
11
Барнс
4
Ндиди
26
Прат
9
Варди
22
Перес
1-3-5
18
3
22
Мория-Уэлш
11
9
Богль
6
5
Деметриу
22
Норман
8
4
Фас
23
Вестергор
23
Вестергор
4
Фас
34
Сумаре
18
Тилеманс
18
Тилеманс
34
Сумаре
24
Джастин
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
24
Джастин
22
Перес
17
Ихеначо
17
Ихеначо
22
Перес
11
19
19
11
22
Мория-Уэлш
8
Боуэн
8
Боуэн
22
Мория-Уэлш
0
9
Эванс
9
Эванс
0
9
Богль
37
37
9
Богль
Остались в запасе
Лестер
Ньюпорт Каунти
12
Алекс Смитис
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
71
Хейден Линдли
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
71
Хейден Линдли
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Лестер - Ньюпорт Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Ньюпорт Каунти
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+