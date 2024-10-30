Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Сьюдад де Лусена - Леганес
Сьюдад де Лусена - Леганес: обзор матча 30 октября 2024
Сьюдад де Лусена
30.10.2024, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Леганес
45+1'
D. Agudo
42'
М. Эль-Хаддади
52'
Х. Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сьюдад де Лусена - Леганес
Желтая карточка
J. Hervás
90'
+3
64'
Замена
А. Альтимира
️️️️
И. Бачильер
64'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Х. Крус
63'
Замена
С. Гонсалес
️️️️
В. Розье
63'
Замена
Э. Франкеса
️️️️
Д. Поросо
52'
ГОЛ! 1:2!
Х. Крус
ГОЛ! 1:1!
D. Agudo
45'
+1
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Хаддади
27'
Желтая карточка
Д. Поросо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьюдад де Лусена
30
Iván Morales
ВР
2
Miguel Cancelo
ЦЗ
4
Rafael Manosalva
ЦЗ
15
Iván Vela
ЦЗ
3
Pedro Morillo
ЦЗ
23
Adrián Moyano
ЦП
20
Rubén Navas
ЦП
14
Sergio Rivera
ЦП
7
Manu Molina
ЦП
10
Nacho Fernández
(К)
ЦП
9
David Agudo
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
28
Икер Бачильер
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
(К)
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
19
Хуан Крус
АП
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Сьюдад де Лусена
13
Benito Del Valle
ВР
22
Rafael Castilla
ЦЗ
5
Carlos Mora
ЦЗ
12
Ángel Granados
ЦЗ
19
Hugo Fuentes
ЦП
8
Alberto García
ЦП
16
Álex Bonilla
ЦП
11
Joselillo
ЦП
6
Javi Hervás
ЦП
23
Álvaro Cascajo
ЦФ
17
José Manuel Cruz
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
35
Joao Urbáez
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
6
Hugo Solozábal
ЦП
33
Fer Rodríguez
ЦП
29
Suleiman El Haddadi Mohamed
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
29
Piri
ЦФ
4-5-1
30
2
15
3
4
20
14
7
10
23
9
4-1-1-3-1
12
Сориано
19
Розье
12
Поросо
28
Бачильер
15
Эрнандес
14
Чикко
5
Брашанац
19
Крус
14
Родригес
12
Лопес
16
Эль-Хаддади
12
Поросо
15
Франкеса
15
Франкеса
12
Поросо
19
Розье
55
Гонсалес
55
Гонсалес
19
Розье
28
Бачильер
2
Альтимира
2
Альтимира
28
Бачильер
19
Крус
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Крус
Остались в запасе
Сьюдад де Лусена
Леганес
13
Benito Del Valle
ВР
22
Rafael Castilla
ЦЗ
5
Carlos Mora
ЦЗ
12
Ángel Granados
ЦЗ
19
Hugo Fuentes
ЦП
8
Alberto García
ЦП
16
Álex Bonilla
ЦП
11
Joselillo
ЦП
6
Javi Hervás
ЦП
23
Álvaro Cascajo
ЦФ
17
José Manuel Cruz
ЦФ
36
Альвин Абахас
ВР
35
Joao Urbáez
ЦЗ
6
Hugo Solozábal
ЦП
33
Fer Rodríguez
ЦП
29
Suleiman El Haddadi Mohamed
ЦП
29
Piri
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
13
Benito Del Valle
ВР
22
Rafael Castilla
ЦЗ
5
Carlos Mora
ЦЗ
12
Ángel Granados
ЦЗ
19
Hugo Fuentes
ЦП
8
Alberto García
ЦП
16
Álex Bonilla
ЦП
11
Joselillo
ЦП
6
Javi Hervás
ЦП
23
Álvaro Cascajo
ЦФ
17
José Manuel Cruz
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
35
Joao Urbáez
ЦЗ
6
Hugo Solozábal
ЦП
33
Fer Rodríguez
ЦП
29
Suleiman El Haddadi Mohamed
ЦП
29
Piri
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Сьюдад де Лусена - Леганес
1
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
10
Офсайды
1
5
Количество передач
367
526
Сейвы
5
1
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Сьюдад де Лусена
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сьюдад де Лусена
0 : 6
29.10.2025
Вильярреал
Испания. Кубок, 1 раунд
Сьюдад де Лусена
1 : 2
30.10.2024
Леганес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сьюдад де Лусена
0 : 3
15.12.2020
Севилья
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Новости команд
Все
Сьюдад де Лусена
Леганес
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+