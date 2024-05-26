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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Леганес
Расинг де Феррол - Леганес: обзор матча 26 мая 2024
Расинг де Феррол
26.05.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 41 тур
2 : 2
Завершен
Леганес
45+1'
А. Хименес (П)
90+3'
M. Justo (П)
16'
М. де ла Фуэнте
80'
Х. Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Леганес
ГОЛ с пенальти! 2:2!
M. Justo
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
️️️️
Х. Берналь
86'
Замена
M. Justo
️️️️
А. Хименес
86'
85'
Замена
А. Ньом
️️️️
М. де ла Фуэнте
80'
ГОЛ! 1:2!
Х. Крус
Пас отдал
Х. Мирамон
Замена
S. Merino
️️️️
Ó. Pinchi
78'
75'
Замена
Д. Раба
️️️️
Ф. Портильо
74'
Замена
И. Ундабаррена
️️️️
Д. Брашанац
73'
Желтая карточка
Д. Брашанац
65'
Замена
Х. Крус
️️️️
Д. Гарсия
Замена
N. Sánchez
️️️️
Э. Пена
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Хименес
45'
+1
16'
ГОЛ! 0:1!
М. де ла Фуэнте
Пас отдал
Д. Брашанац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
14
Jon Garcia
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
8
Эбер Пена
(К)
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
9
Sabin Merino
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Luis Perea
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
19
Хуан Крус
АП
28
Оскар Уренья
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
3-1-1-5
13
14
5
22
8
Берналь
8
Пена
10
Сене
20
Хименес
14
Лосада
28
2
Куберо
4-1-2-1-2
13
Конде
21
Мирамон
23
Саэнс
55
Гонсалес
15
Франкеса
91
Нею
5
Брашанац
8
Сиссе
20
Портильо
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
28
9
9
28
20
Хименес
9
9
20
Хименес
8
Пена
23
23
8
Пена
24
де ла Фуэнте
12
Ньом
12
Ньом
24
де ла Фуэнте
5
Брашанац
8
Ундабаррена
8
Ундабаррена
5
Брашанац
9
Гарсия
19
Крус
19
Крус
9
Гарсия
20
Портильо
19
Раба
19
Раба
20
Портильо
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Леганес
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
Главный тренер
Алехандро Менендес
36
Альвин Абахас
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Расинг де Феррол - Леганес
2
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
14
13
Офсайды
3
1
Количество передач
640
291
Сейвы
1
0
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Фуэнтес Молина
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
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