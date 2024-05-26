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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Саутгемптон
Лидс - Саутгемптон: обзор матча 26 мая 2024
Лидс
26.05.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, Финал
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
24'
А. Армстронг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лидс - Саутгемптон
90'
+10
Желтая карточка
Д. Арибо
Замена
М. Жозеф
️️️️
Х. Фирпо
83'
83'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
С. Эдози
Замена
Д. Энтони
️️️️
К. Саммервил
74'
Замена
К. Робертс
️️️️
Г. Камара
73'
70'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Р. Фрейзер
Замена
Д. Джеймс
️️️️
В. Гнонто
66'
51'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
45'
Желтая карточка
Р. Фрейзер
Желтая карточка
К. Саммервил
43'
39'
Желтая карточка
Я. Беднарек
35'
Замена
С. Эдози
️️️️
Д. Брукс
33'
Травма
Д. Брукс
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Армстронг
Пас отдал
У. Смоллбоун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Арчи Грей
ПЗ
38
Крисенцио Саммервил
ЛП
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
АП
29
Вилфрид Гнонто
ПП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛП
4
Флинн Даунс
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Мелье
23
Фирпо
6
Родон
4
Ампаду
14
Грей
4
Груев
38
Саммервил
18
Камара
29
Гнонто
10
Рюттер
9
Пироэ
4-1-4-1
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
5
Стивенс
4
Даунс
7
Брукс
12
Смоллбоун
18
Арибо
10
Фрейзер
10
Армстронг
18
Камара
14
Робертс
14
Робертс
18
Камара
29
Гнонто
7
Джеймс
7
Джеймс
29
Гнонто
38
Саммервил
19
Энтони
19
Энтони
38
Саммервил
23
Фирпо
18
Жозеф
18
Жозеф
23
Фирпо
Эдози
3
Мэннинг
3
Мэннинг
Эдози
7
Брукс
23
Эдози
23
Эдози
7
Брукс
10
Фрейзер
19
Адамс
19
Адамс
10
Фрейзер
Остались в запасе
Лидс
Саутгемптон
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
19
Ши Чарльз
ОП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
19
Ши Чарльз
ОП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Лидс - Саутгемптон
1
4
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
11
Офсайды
1
2
Количество передач
443
350
Сейвы
2
1
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
- : -
02.12.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
3 : 0
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Уэмбли
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