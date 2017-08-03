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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лех - Утрехт
Лех - Утрехт: обзор матча 03 августа 2017
Лех
03.08.2017, четверг, 21:15
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Утрехт
89'
З. Лабиад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лех - Утрехт
90'
+5
Желтая карточка
Я. Аюб
89'
ГОЛ! 0:1!
З. Лабиад
Пас отдал
Я. Аюб
70'
Красная карточка
Р. Лиувен
Желтая карточка
М. Шитум
61'
Желтая карточка
Н. Вуядинович
58'
48'
Желтая карточка
Р. Лиувен
42'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
16'
Желтая карточка
В. Янссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
21
Владимир Костевич
ЛЗ
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
6
Лукаш Тралка
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
10
Денис Ракельс
ЦФ
Утрехт
22
Ник Марсман
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
8
Яссин Аюб
ЦП
2-2-2
21
Костевич
22
Вуядинович
6
Тралка
55
Теттех
92
Шитум
9
Гюткьяер
4-2-1-1
1
Йенсен
2
Клайбер
2
ван дер Маарел
3
Лиувен
28
Брафхайд
14
Янссен
18
Эмануэльсон
52
Лабиад
9
Дессер
Остались в запасе
Лех
Утрехт
1
Ясмин Бурич
ВР
10
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
22
Ник Марсман
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
8
Яссин Аюб
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
1
Ясмин Бурич
ВР
10
Денис Ракельс
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
8
Яссин Аюб
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Лех - Утрехт
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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