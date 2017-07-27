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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Утрехт - Лех
Утрехт - Лех: обзор матча 27 июля 2017
Утрехт
27.07.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Лех
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Лех
Желтая карточка
У. Эмануэльсон
83'
Желтая карточка
З. Лабиад
74'
58'
Желтая карточка
Л. Тралка
Желтая карточка
В. Янссен
33'
8'
Желтая карточка
В. Костевич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Лех
21
Владимир Костевич
ЛЗ
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
6
Лукаш Тралка
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Утрехт
22
Ник Марсман
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
55
Абдул Теттех
ЦП
10
Денис Ракельс
ЦФ
3-2-1-1
1
Йенсен
2
ван дер Маарел
28
Брафхайд
2
Клайбер
18
Эмануэльсон
14
Янссен
52
Лабиад
9
Дессер
2-1-2
22
Вуядинович
21
Костевич
6
Тралка
92
Шитум
9
Гюткьяер
Остались в запасе
Утрехт
Лех
22
Ник Марсман
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
1
Ясмин Бурич
ВР
55
Абдул Теттех
ЦП
10
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ясмин Бурич
ВР
55
Абдул Теттех
ЦП
10
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Утрехт - Лех
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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