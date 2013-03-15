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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Штутгарт
Лацио - Штутгарт: обзор матча 15 марта 2013
Лацио
15.03.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Штутгарт
6'
Л. Козак
8'
Л. Козак
87'
Л. Козак
62'
Т. Хайнал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Штутгарт
ГОЛ! 3:1!
Л. Козак
Пас отдал
А. Кандрева
87'
Желтая карточка
Д. Бьява
82'
74'
Замена
М. Харник
️️️️
Т. Хайнал
Замена
Эдерсон
️️️️
Эрнанес
74'
Замена
К. Ледесма
️️️️
С. Маури
65'
64'
Замена
И. Траоре
️️️️
Ф. Македа
62'
ГОЛ! 2:1!
Т. Хайнал
Замена
А. Биццарри
️️️️
Ф. Маркетти
43'
16'
Желтая карточка
Т. Хайнал
10'
Желтая карточка
В. Ибишевич
ГОЛ! 2:0!
Л. Козак
Пас отдал
Эрнанес
8'
ГОЛ! 1:0!
Л. Козак
Пас отдал
Ш. Раду
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
10
Эдерсон
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
3-5-1-1
22
Маркетти
20
Бьява
13
Сиани
26
Раду
19
Лулич
25
Перейринья
12
Онази
10
Эрнанес
87
Кандрева
6
Маури
18
Козак
4-3-3
26
Ульрайх
2
Сакаи
5
Нидермайер
35
Таски
3
Молинаро
15
Хайнал
10
Хольцхаушер
4
Гентнер
11
Ибишевич
9
Македа
30
Оказаки
22
Маркетти
1
Биццарри
1
Биццарри
22
Маркетти
10
Эрнанес
10
Эдерсон
10
Эдерсон
10
Эрнанес
6
Маури
24
Ледесма
24
Ледесма
6
Маури
9
Македа
16
Траоре
16
Траоре
9
Македа
15
Хайнал
22
Харник
22
Харник
15
Хайнал
Остались в запасе
Лацио
Штутгарт
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Лацио - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Том-Харальд Хаген
(Груэ)
Стадион:
Олимпико
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