Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штутгарт - Лацио
Штутгарт - Лацио: обзор матча 07 марта 2013
Штутгарт
07.03.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Лацио
21'
Эдерсон
56'
О. Онази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Лацио
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Ф. Македа
90'
+3
88'
Желтая карточка
Л. Цана
Желтая карточка
М. Харник
87'
84'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Л. Козак
72'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Эрнанес
64'
Замена
К. Ледесма
️️️️
Эдерсон
56'
ГОЛ! 0:2!
О. Онази
Замена
М. Харник
️️️️
В. Квист
55'
Желтая карточка
С. Таски
49'
45'
+2
Желтая карточка
М. Сиани
Замена
Т. Хайнал
️️️️
А. Максим
41'
38'
Желтая карточка
Эрнанес
21'
ГОЛ! 0:1!
Эдерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
15
Бока
35
Таски
22
Рюдигер
2
Сакаи
6
Квист
44
Максим
4
Гентнер
16
Траоре
9
Македа
30
Оказаки
3-5-1-1
22
Маркетти
27
Цана
13
Сиани
20
Бьява
87
Кандрева
19
Лулич
10
Эрнанес
12
Онази
10
Эдерсон
25
Перейринья
18
Козак
44
Максим
15
Хайнал
15
Хайнал
44
Максим
9
Македа
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
9
Македа
6
Квист
22
Харник
22
Харник
6
Квист
10
Эдерсон
24
Ледесма
24
Ледесма
10
Эдерсон
10
Эрнанес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
10
Эрнанес
18
Козак
10
Флоккари
10
Флоккари
18
Козак
Остались в запасе
Штутгарт
Лацио
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Штутгарт - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Лацио
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+