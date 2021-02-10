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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - ЛАСК
Санкт-Пельтен - ЛАСК: обзор матча 10 февраля 2021
Санкт-Пельтен
10.02.2021, среда, 20:30
Австрия. Бундеслига, 16 тур
1 : 3
Завершен
ЛАСК
65'
А. Мухамедбегович
10'
П. Михорль
33'
Ф. Визингер (П)
82'
П. Михорль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - ЛАСК
86'
Замена
П. Плойер
️️️️
Х. Балич
82'
ГОЛ! 1:3!
П. Михорль
Пас отдал
Т. Гойгингер
Замена
M. Tanzmayr
️️️️
G. Davies
82'
76'
Желтая карточка
Г. Траунер
76'
Замена
Р. Реннер
️️️️
М. Поцман
Замена
E. Metu
️️️️
D. Luxbacher
66'
Замена
D. Hugy
️️️️
С. Тетте
66'
ГОЛ! 1:2!
А. Мухамедбегович
Пас отдал
D. Luxbacher
65'
53'
Замена
А. Андраде
️️️️
П. Филипович
52'
Замена
А. Грубер
️️️️
Й. Эггештайн
Желтая карточка
D. Luxbacher
41'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Визингер
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Михорль
Пас отдал
Г. Траунер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
0
G. Davies
ЦП
3
Peter Pokorný
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Санкт-Пельтен
33
Luan
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
27
Pirmin Strasser
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
20
Патрик Плойер
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
4-2-4
1
15
29
17
Мухамедбегович
5
Блауэнштайнер
44
0
3
13
Шмидт
10
Тетте
10
2-1-3-4
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
8
Холланд
5
Филипович
26
Ранфтль
34
Михорль
18
Балич
19
Эггештайн
19
Поцман
36
Гойгингер
0
12
12
0
10
31
31
10
10
Тетте
24
24
10
Тетте
18
Балич
20
Плойер
20
Плойер
18
Балич
5
Филипович
16
Андраде
16
Андраде
5
Филипович
19
Поцман
36
Реннер
36
Реннер
19
Поцман
19
Эггештайн
9
Грубер
9
Грубер
19
Эггештайн
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
ЛАСК
27
Pirmin Strasser
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
33
Luan
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
27
Pirmin Strasser
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
33
Luan
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Санкт-Пельтен - ЛАСК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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