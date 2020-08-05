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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - ЛАСК
Манчестер Юнайтед - ЛАСК: обзор матча 05 августа 2020
Манчестер Юнайтед
05.08.2020, среда, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 5 : 0
Завершен
ЛАСК
57'
Д. Лингард
88'
А. Марсьяль
55'
Ф. Визингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - ЛАСК
ГОЛ! 2:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
Х. Мата
88'
Замена
Т. Менжи
️️️️
Т. Фосу-Менса
84'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Джеймс
84'
80'
Замена
П. Филипович
️️️️
А. Андраде
73'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
Ф. Визингер
Замена
Т. Чон
️️️️
Б. Уильямс
72'
66'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Х. Балич
Замена
А. Перейра
️️️️
Фред
64'
Замена
П. Погба
️️️️
Д. Лингард
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лингард
Пас отдал
Х. Мата
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Визингер
Пас отдал
П. Михорль
Желтая карточка
С. Мактоминей
39'
35'
Желтая карточка
П. Михорль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Марко Рагуц
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Тахит Чон
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
36
Томас Гебауэр
ВР
43
Неманья Челич
ЦЗ
21
Маркус Востри
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
4-2-3-1
44
Ромеро
33
Уильямс
3
Байи
5
Магуайр
27
Фосу-Менса
8
Мактоминей
7
Фред
77
Лингард
64
Мата
7
Джеймс
9
Игало
3-1-3-1-2
30
Шлагер
18
Траунер
16
Андраде
28
Визингер
8
Холланд
26
Ранфтль
34
Михорль
36
Реннер
28
Фризер
18
Балич
9
Рагуц
33
Уильямс
19
Чон
19
Чон
33
Уильямс
27
Фосу-Менса
15
Менжи
15
Менжи
27
Фосу-Менса
77
Лингард
8
Погба
8
Погба
77
Лингард
7
Фред
8
Перейра
8
Перейра
7
Фред
7
Джеймс
9
Марсьяль
9
Марсьяль
7
Джеймс
16
Андраде
5
Филипович
5
Филипович
16
Андраде
18
Балич
29
Райтер
29
Райтер
18
Балич
28
Визингер
10
Забитцер
10
Забитцер
28
Визингер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
37
Джеймс Гарнер
ОП
13
Ли Грант
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Неманья Челич
ЦЗ
36
Томас Гебауэр
ВР
21
Маркус Востри
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
37
Джеймс Гарнер
ОП
13
Ли Грант
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Неманья Челич
ЦЗ
36
Томас Гебауэр
ВР
21
Маркус Востри
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Манчестер Юнайтед - ЛАСК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Олд Траффорд
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