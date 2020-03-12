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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЛАСК - Манчестер Юнайтед
ЛАСК - Манчестер Юнайтед: обзор матча 12 марта 2020
ЛАСК
12.03.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 5
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
28'
О. Игало
58'
Д. Джеймс
82'
Х. Мата
90+2'
М. Гринвуд
90+3'
А. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Манчестер Юнайтед
90'
+3
ГОЛ! 0:5!
А. Перейра
Пас отдал
Фред
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
М. Гринвуд
Пас отдал
Т. Чон
Желтая карточка
Д. Райтер
90'
85'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
О. Игало
82'
ГОЛ! 0:3!
Х. Мата
Пас отдал
Фред
78'
Замена
А. Перейра
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
Д. Холланд
76'
Замена
Х. Балич
️️️️
Д. Фризер
71'
71'
Замена
Т. Чон
️️️️
Д. Джеймс
Замена
М. Рагуц
️️️️
С. Тетте
61'
Желтая карточка
К. Рамзебнер
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Джеймс
Пас отдал
О. Игало
47'
Желтая карточка
Л. Шоу
Желтая карточка
Клаусс
39'
Желтая карточка
Г. Траунер
33'
28'
ГОЛ! 0:1!
О. Игало
Пас отдал
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
8
Джеймс Холланд
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
99
Клаусс
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
21
Маркус Востри
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Тахит Чон
ПВ
3-4-1-2
30
Шлагер
15
Рамзебнер
18
Траунер
26
Ранфтль
36
Реннер
8
Холланд
29
Райтер
34
Михорль
28
Фризер
10
Тетте
99
Клаусс
4-2-3-1
44
Ромеро
3
Байи
5
Магуайр
23
Шоу
33
Уильямс
7
Фред
8
Мактоминей
7
Джеймс
64
Мата
8
Фернандеш
9
Игало
8
Холланд
27
Хаудум
27
Хаудум
8
Холланд
28
Фризер
18
Балич
18
Балич
28
Фризер
10
Тетте
9
Рагуц
9
Рагуц
10
Тетте
7
Джеймс
19
Чон
19
Чон
7
Джеймс
9
Игало
11
Гринвуд
11
Гринвуд
9
Игало
8
Фернандеш
8
Перейра
8
Перейра
8
Фернандеш
Остались в запасе
ЛАСК
Манчестер Юнайтед
36
Томас Гебауэр
ВР
21
Маркус Востри
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
21
Маркус Востри
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча ЛАСК - Манчестер Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Линцер Гугл
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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