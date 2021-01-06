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Расписание матчей
Испания. Кубок
Навалкарнеро - Лас-Пальмас
Навалкарнеро - Лас-Пальмас: обзор матча 06 января 2021
Навалкарнеро
06.01.2021, среда, 19:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Навалкарнеро - Лас-Пальмас
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Навалкарнеро
Испания. Кубок, 1/32 финала
Навалкарнеро
2 : 3
02.12.2025
Хетафе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Навалкарнеро
2 : 1
29.10.2025
Мерида
Испания. Кубок, 1/64 финала
Навалкарнеро
0 : 1
01.11.2023
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Навалкарнеро
1 : 3
12.11.2022
УД Логроньес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Навалкарнеро
0 : 6
28.01.2021
Гранада
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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Навалкарнеро
Лас-Пальмас
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Кубок Испании. «Гранада» и «Атлетик» прошли в 1/4 финала
2021.01.29 00:51
«Барса» сыграет с «Райо Вальекано», «Севилья» – с «Валенсией» и другие пары 1/8 финала Кубка Испании
2021.01.22 16:29
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
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