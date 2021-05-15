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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - ПАС
Ларисса - ПАС: обзор матча 15 мая 2021
Ларисса
15.05.2021, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 7 тур
2 : 0
Завершен
ПАС
24'
M. Acuña
38'
A. Colombino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - ПАС
Замена
A. Chalatsis
️️️️
O. Grigoropoulos
90'
Замена
G. Daktylas
️️️️
M. Acuña
90'
83'
Замена
️️️️
А. Лолис
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
Д. Пинакас
78'
75'
Замена
P. Grosdanis
️️️️
P. Panourgias
73'
Желтая карточка
М. Персман
65'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
С. Пилиос
Замена
G. Maidanos
️️️️
Н. Якимовски
64'
Желтая карточка
M. Acuña
63'
Желтая карточка
M. Maksymenko
53'
ГОЛ! 2:0!
A. Colombino
Пас отдал
M. Bertos
38'
27'
Желтая карточка
Э. Пантелакис
ГОЛ! 1:0!
M. Acuña
Пас отдал
A. Colombino
24'
8'
Желтая карточка
Ф. Кастро
Желтая карточка
M. Bertos
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
5
Адриан Хусино
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
29
Никола Якимовски
ЛП
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
4-1-5
5
Хусино
6
4
25
29
Якимовски
77
70
Пинакас
8
24
0
3-3-2-2
12
Лодыгин
43
Персман
6
Пантелакис
2
Салиакас
4
Каргас
22
Кастро
3
Пилиос
14
Памлидис
11
Лолис
12
25
29
Якимовски
23
23
29
Якимовски
24
20
20
24
77
70
70
77
70
Пинакас
17
Дурмишай
17
Дурмишай
70
Пинакас
3
Пилиос
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
3
Пилиос
25
47
47
25
Остались в запасе
Ларисса
ПАС
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
31
Василиос Атанасиу
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Ларисса - ПАС
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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