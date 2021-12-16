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Расписание матчей
Испания. Кубок
Льянера - Мальорка
Льянера - Мальорка: обзор матча 16 декабря 2021
Льянера
16.12.2021, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 6
Завершен
Мальорка
50'
А. Седлар
55'
Х. Мбула
63'
А. Седлар
74'
Х. Гайя
79'
Х. Льябрес
87'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Льянера - Мальорка
87'
ГОЛ! 0:6!
Анхель
Пас отдал
Х. Мбула
79'
ГОЛ! 0:5!
Х. Льябрес
Пас отдал
Анхель
75'
Замена
Анхель
️️️️
Абдон
75'
Замена
С. Севилья
️️️️
Р. Батталья
74'
ГОЛ! 0:4!
Х. Гайя
Пас отдал
Л. Кан Ин
67'
Замена
Х. Льябрес
️️️️
Ф. Ниньо
67'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Т. Кубо
63'
ГОЛ! 0:3!
А. Седлар
Пас отдал
Т. Кубо
55'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мбула
Пас отдал
Х. Коста
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Седлар
Пас отдал
Т. Кубо
46'
Замена
Х. Коста
️️️️
Б. Оливан
33'
Желтая карточка
Ф. Ниньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Льянера
16
Josema Espinar
ЦЗ
20
Carlos Arguelles
ЦЗ
3
Marcos Manuel Arango Alonso
ЦЗ
18
Guille Thompson Díaz
ЦП
8
Martín Pérez
ЦП
10
Matias Fernandez
ЦП
9
Francisco Javier Sanchez Gonzalez
ЦП
14
Viti González
ЦП
19
Junior Romaric
ЦФ
77
D. Crespo
ЦФ
36
Pablo Díez
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
11
Хорди Мбула
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Льянера
1
Miguel Del Rio Rodriguez
ВР
33
Guillermo Vaamonde
ЦЗ
32
Santiago Ramos
ЦЗ
21
Sekou Tall
ЦЗ
3
Didier De La Cruz Martínez
ЦЗ
6
Pape Assane Mbodji
ЦП
23
Barros
ЦП
31
Dani
ЦП
22
Celesdonio
ЦП
11
Omar Sampedro Bernardo
ЦФ
7
Cheikh Mboup Saha
ЦФ
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
9
Анхель
ЦФ
3-5-3
16
20
3
8
10
9
14
18
36
77
19
3-3-2-2
13
Роман
15
Седлар
24
Гайя
5
Оливан
14
Фебас
6
Батталья
6
Санчес
11
Мбула
14
Кубо
9
Абдон
14
Ниньо
5
Оливан
24
Коста
24
Коста
5
Оливан
14
Ниньо
19
Льябрес
19
Льябрес
14
Ниньо
6
Батталья
8
Севилья
8
Севилья
6
Батталья
14
Кубо
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Кубо
9
Абдон
9
Анхель
9
Анхель
9
Абдон
Остались в запасе
Льянера
Мальорка
1
Miguel Del Rio Rodriguez
ВР
33
Guillermo Vaamonde
ЦЗ
32
Santiago Ramos
ЦЗ
21
Sekou Tall
ЦЗ
3
Didier De La Cruz Martínez
ЦЗ
6
Pape Assane Mbodji
ЦП
23
Barros
ЦП
31
Dani
ЦП
22
Celesdonio
ЦП
11
Omar Sampedro Bernardo
ЦФ
7
Cheikh Mboup Saha
ЦФ
1
Маноло Рейна
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Дани Родригес
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Miguel Del Rio Rodriguez
ВР
33
Guillermo Vaamonde
ЦЗ
32
Santiago Ramos
ЦЗ
21
Sekou Tall
ЦЗ
3
Didier De La Cruz Martínez
ЦЗ
6
Pape Assane Mbodji
ЦП
23
Barros
ЦП
31
Dani
ЦП
22
Celesdonio
ЦП
11
Omar Sampedro Bernardo
ЦФ
7
Cheikh Mboup Saha
ЦФ
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Дани Родригес
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Льянера - Мальорка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Льянера
Испания. Кубок, 1 раунд
Льянера
0 : 2
31.10.2024
Леонеса
Испания. Кубок, 2 раунд
Льянера
0 : 6
16.12.2021
Мальорка
Испания. Кубок, 1 раунд
Льянера
2 : 1
02.12.2021
УД Логроньес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Льянера
0 : 5
17.12.2020
Сельта
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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