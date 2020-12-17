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Расписание матчей
Испания. Кубок
Льянера - Сельта
Льянера - Сельта: обзор матча 17 декабря 2020
Льянера
17.12.2020, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 5
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Льянера - Сельта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Льянера
Испания. Кубок, 1 раунд
Льянера
0 : 2
31.10.2024
Леонеса
Испания. Кубок, 2 раунд
Льянера
0 : 6
16.12.2021
Мальорка
Испания. Кубок, 1 раунд
Льянера
2 : 1
02.12.2021
УД Логроньес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Льянера
0 : 5
17.12.2020
Сельта
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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