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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лачи - Подгорица
Лачи - Подгорица: обзор матча 15 июля 2021
Лачи
15.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Подгорица
60'
А. Делиу
93'
Р. Лушкия
114'
F. Prengaj
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лачи - Подгорица
Замена
R. Ziko
️️️️
Р. Лушкия
117'
Замена
A. Deliu
️️️️
А. Делиу
116'
ГОЛ! 3:0!
F. Prengaj
114'
Замена
F. Prengaj
️️️️
Ю. Шеху
111'
Замена
K. Qato
️️️️
М. Мазрекай
97'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лушкия
93'
Замена
И. Зульфиу
️️️️
Д. Зарубица
91'
Желтая карточка
M. Roganović
90'
+4
76'
Замена
S. Cicmil
️️️️
D. Đajić
72'
Замена
️️️️
А. Сентоку
63'
Замена
H. Muharemovic
️️️️
L. Maraš
ГОЛ! 1:0!
А. Делиу
60'
58'
Желтая карточка
D. Đajić
57'
Желтая карточка
J. Vujovic (pen.)
50'
Желтая карточка
A. Adrovic
46'
Замена
Z. Popovic
️️️️
А. Йованович
Желтая карточка
Ю. Шеху
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лачи
12
Ален Шерри
ВР
5
Ментор Мазрекай
ЛВ
6
Юлиан Шеху
ОП
21
Ардит Делиу
ОП
10
Реги Лушкия
АП
4
Marko Roganović
ЦФ
13
Renato Malota
ЦФ
55
Aleksandar Ignjatović
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
8
Деян Зарубица
ЦФ
99
Салиу Гиндо
ЦФ
Подгорица
23
Анделько Йованович
ЦП
28
Арихиро Сентоку
АП
0
J. Vujovic (pen.)
ЦФ
1
Nikola Ivezić
ЦФ
97
Petar Vukčević
ЦФ
6
Darko Đajić
ЦФ
3
N. Celebic
ЦФ
13
Luka Maraš
ЦФ
0
A. Adrovic
ЦФ
15
Vladimir Boljević
ЦФ
Лачи
98
Марио Дайсинани
ВР
23
Илиаса Зульфиу
ПВ
33
Renato Ziko
ЦФ
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
31
Arber Deliu
ЦФ
7
Fatmir Prengaj
ЦФ
25
Klinti Qato
ЦФ
Подгорица
2
Nikola Uksanovic
ЦФ
0
S. Cicmil
ЦФ
21
Ljubomir Pejović
ЦФ
4
Z. Popovic
ЦФ
7
Dušan Vuković
ЦФ
0
H. Muharemovic
ЦФ
80
Matija Krivokapić
ЦФ
1
Sava Mugoša
ЦФ
2-2-5
12
Шерри
6
Шеху
21
Делиу
5
Мазрекай
10
Лушкия
55
99
Гиндо
8
Зарубица
23
13
1-1-5
23
Йованович
28
Сентоку
6
15
0
13
3
8
Зарубица
23
Зульфиу
23
Зульфиу
8
Зарубица
10
Лушкия
33
33
10
Лушкия
21
Делиу
31
31
21
Делиу
6
Шеху
7
7
6
Шеху
5
Мазрекай
25
25
5
Мазрекай
6
0
0
6
23
Йованович
4
4
23
Йованович
13
0
0
13
Остались в запасе
Лачи
Подгорица
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
98
Марио Дайсинани
ВР
2
Nikola Uksanovic
ЦФ
21
Ljubomir Pejović
ЦФ
7
Dušan Vuković
ЦФ
80
Matija Krivokapić
ЦФ
1
Sava Mugoša
ЦФ
Остались в запасе
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
98
Марио Дайсинани
ВР
Остались в запасе
2
Nikola Uksanovic
ЦФ
21
Ljubomir Pejović
ЦФ
7
Dušan Vuković
ЦФ
80
Matija Krivokapić
ЦФ
1
Sava Mugoša
ЦФ
Статистика матча Лачи - Подгорица
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
Лачи
Подгорица
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
3 : 0
15.07.2021
Подгорица
Лига конференций, 1 раунд
Подгорица
1 : 0
06.07.2021
Лачи
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