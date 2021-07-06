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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Подгорица - Лачи
Подгорица - Лачи: обзор матча 06 июля 2021
Подгорица
06.07.2021, вторник, 21:30
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Лачи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Подгорица - Лачи
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Подгорица
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
3 : 0
15.07.2021
Подгорица
Лига конференций, 1 раунд
Подгорица
1 : 0
06.07.2021
Лачи
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
Лачи
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