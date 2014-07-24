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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Олимпия - Кубань (ЛФЛ)
Олимпия - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 24 июля 2014
Олимпия
24.07.2014, четверг, 19:30
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Олимпия - Кубань (ЛФЛ)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
- : -
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 11 тур
Олимпия
3 : 3
10.10.2026
Мура 05
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Кубань (ЛФЛ)
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
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Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
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16 апреля
1
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2025.08.28 18:04
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
1
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Ноа» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:04
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2025.08.28 08:45
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
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2020.07.22 15:00
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Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
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Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
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Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
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