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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кубань (ЛФЛ) - Одд
Кубань (ЛФЛ) - Одд: обзор матча 27 января 2012
Кубань (ЛФЛ)
27.01.2012, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Одд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Одд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Кубань
Новости команд
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Кубань (ЛФЛ)
Одд
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
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