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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Куба
Уругвай - Куба: обзор матча 21 июня 2023
Уругвай
21.06.2023, среда, 02:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Куба
27'
Ф. Торрес (П)
80'
М. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Куба
ГОЛ! 2:0!
М. Араухо
80'
Желтая карточка
Б. Мендес
68'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
А. Каноббио
66'
Замена
С. Меле
️️️️
С. Рочет
46'
Замена
М. Аресо
️️️️
Т. Борбас
46'
Замена
Б. Родригес
️️️️
Д. Росси
46'
Замена
Г. Варела
️️️️
М. Лемос
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Торрес
27'
Начало матча
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Статистика матча Уругвай - Куба
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
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24.09.2026
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