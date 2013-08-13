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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Волга - Политехника Яссы
Волга - Политехника Яссы: обзор матча 13 августа 2013
Волга
13.08.2013, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Политехника Яссы
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Волга - Политехника Яссы
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
Информация о матче
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Политехника Яссы
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
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Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
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Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
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