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Расписание матчей
Франция. Кубок
Кретель - Метц
Кретель - Метц: обзор матча 21 ноября 2008
Кретель
21.11.2008, пятница, 22:45
Франция. Кубок, 7 тур
2 : 1
Завершен
Метц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кретель - Метц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кретель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
0 : 0
02.01.2022
Кретель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Кретель
3 : 0
18.12.2021
Венисье
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Клермон
2 : 1
23.08.2016
Кретель
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Дижон
3 : 3
11.08.2015
Кретель
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
0 : 0
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Стадион:
Доминик Дювашель
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