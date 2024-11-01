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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Расинг Клуб - Коринтианс
Расинг Клуб - Коринтианс: обзор матча 01 ноября 2024
Расинг Клуб
01.11.2024, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Коринтианс
36'
Х. Кинтеро (П)
39'
Х. Кинтеро
6'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Расинг Клуб - Коринтианс
Желтая карточка
G. Rojas
90'
+2
Замена
S. Solari
️️️️
А. Мартинес
90'
+1
Замена
Р. Мартинес
️️️️
M. Salas
90'
81'
Желтая карточка
Б. Бидон
80'
Желтая карточка
М. Биду
79'
Замена
И. Коронадо
️️️️
М. Депай
Замена
L. Vietto
️️️️
Х. Кинтеро
76'
Замена
B. Zuculini
️️️️
A. Almendra
69'
68'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Х. Мартинес
59'
Замена
Б. Бидон
️️️️
Шарлес
59'
Замена
Т. Магно
️️️️
Р. Гарро
Желтая карточка
A. García Basso
58'
46'
Замена
А. Сантана
️️️️
А. Каррильо
ГОЛ! 2:1!
Х. Кинтеро
Пас отдал
А. Мартинес
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Кинтеро
36'
9'
Желтая карточка
Ф. Торрес
6'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Алберто
Пас отдал
М. Депай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
20
Agustín Almendra
ЦП
5
Juan Nardoni
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Коринтианс
1
Уго Соуза
(К)
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
35
Шарлес
ЦП
8
Родриго Гарро
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
36
Bruno Zuculini
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
19
Luciano Vietto
ЦФ
32
Santiago Solari
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
14
Раниэле
ОП
7
Брено Бидон
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
3-3-3-1
21
Ариас
21
27
8
Кинтеро
3
5
Соса
15
Мартирена
20
5
17
9
Мартинес
4-1-1-2-2
1
Соуза
2
Матеузиньо
5
Рамальо
4
Торрес
21
Биду
70
Мартинес
35
Шарлес
19
Каррильо
8
Гарро
9
Алберто
10
Депай
20
36
36
20
8
Кинтеро
19
19
8
Кинтеро
9
Мартинес
32
32
9
Мартинес
17
9
Мартинес
9
Мартинес
17
35
Шарлес
7
Бидон
7
Бидон
35
Шарлес
19
Каррильо
80
Сантана
80
Сантана
19
Каррильо
10
Депай
77
Коронадо
77
Коронадо
10
Депай
8
Гарро
11
Магно
11
Магно
8
Гарро
70
Мартинес
11
Ромеро
11
Ромеро
70
Мартинес
Остались в запасе
Расинг Клуб
Коринтианс
25
Facundo Cambeses
ВР
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
Главный тренер
Густаво Костас
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Расинг Клуб - Коринтианс
2
3
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
17
11
Офсайды
1
2
Количество передач
297
407
Сейвы
1
2
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Gonzalez, Chile
Стадион:
Estadio Presidente Perón, Buenos Aires
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