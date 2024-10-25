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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Коринтианс - Расинг Клуб
Коринтианс - Расинг Клуб: обзор матча 25 октября 2024
Коринтианс
25.10.2024, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, 1/2 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Расинг Клуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Коринтианс - Расинг Клуб
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
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