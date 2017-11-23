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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Коньяспор - Марсель
Коньяспор - Марсель: обзор матча 23 ноября 2017
Коньяспор
23.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
82'
Н. Скубич (П)
90+3'
В. Мок (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Марсель
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Мок
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Скубич
82'
80'
Красная карточка
Ж. Амави
Желтая карточка
В. Мок
72'
62'
Желтая карточка
Ф. Товен
Желтая карточка
В. Финдикли
50'
Желтая карточка
Н. Скубич
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
53
Муса Арас
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
7
Малик Эвуна
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Коньяспор
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
3-5-1-1
1
Киринтили
89
Скубич
2
Финдикли
87
Озторун
19
Мок
10
Бурабиа
5
Филипович
27
Милошевич
53
Арас
7
Фофана
7
Эвуна
4-1-2-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
6
Роланду
23
Рами
23
Амави
14
Густаво
99
Ангисса
8
Сансон
10
Товен
7
Окампос
98
Жермен
Остались в запасе
Коньяспор
Марсель
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Коньяспор - Марсель
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Конья
Где смотреть матч:
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