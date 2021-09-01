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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова - Сейшельские Острова
Коморские острова - Сейшельские Острова: обзор матча 01 сентября 2021
Коморские острова
01.09.2021, среда, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
7 : 1
Завершен
Сейшельские Острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Коморские острова - Сейшельские Острова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан
1 : 0
31.03.2026
Коморские острова
Сейшельские Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сейшельские Острова
0 : 2
30.09.2026
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0 : 7
14.10.2025
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0 : 7
10.10.2025
Кот-д'Ивуар
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Кения
5 : 0
09.09.2025
Сейшельские Острова
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
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0 : 4
03.09.2025
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