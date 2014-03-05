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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия - Тунис
Колумбия - Тунис: обзор матча 05 марта 2014
Колумбия
05.03.2014, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Тунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Колумбия - Тунис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
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