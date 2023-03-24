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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Колумбия
Южная Корея - Колумбия: обзор матча 24 марта 2023
Южная Корея
24.03.2023, пятница, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Колумбия
10'
Х. Сон
45+2'
Х. Сон
46'
Х. Родригес
49'
Х. Карраскаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Южная Корея - Колумбия
Желтая карточка
Д. Сон
90'
+2
86'
Желтая карточка
Д. Муньос
84'
Замена
Д. Борреро
️️️️
Х. Карраскаль
84'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Д. Валойес
70'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Р. Борре
70'
Замена
Д. Ариас
️️️️
Х. Родригес
Замена
Н. Сан-Хо
️️️️
Л. Джэ Сон
69'
Замена
Д. Сон
️️️️
Ч. Ву-Ен
69'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
У. Ен Чон
60'
49'
ГОЛ! 2:2!
Х. Карраскаль
Пас отдал
Д. Муньос
46'
ГОЛ! 2:1!
Х. Родригес
Пас отдал
Д. Валойес
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
45'
+2
35'
Желтая карточка
Х. Карраскаль
Желтая карточка
Х. Ин Бом
33'
Замена
К. Ли
️️️️
К. Чжин-Су
24'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Л. Джэ Сон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
6
Хван Ин Бом
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
13
У Ен Чон
ПВ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
15
Матеус Урибе
ОП
10
Хамес Родригес
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
22
Диего Валойес
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
2
Ки-Джи Ли
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
17
На Сан-Хо
ЛВ
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
13
Джун-Хо Сон
ОП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
24
Девис Васкес
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
0
Алексис Перес
ЦЗ
6
Хуан Москера
ЦЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
24
Дилан Борреро
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
14
Джон Дуран
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ким Сын-Гю
19
Ким Юнь-Квон
4
Мин-Джэ
3
Ким Чжин-Су
23
Та-Хван
5
Ву-Ен
6
Ин Бом
7
Сон
10
Джэ Сон
13
Чон
9
Чо
4-1-3-1
12
Варгас
2
Муньос
21
Куэста
3
Лукуми
17
Мохика
15
Урибе
22
Валойес
8
Карраскаль
10
Родригес
19
Борре
3
Ким Чжин-Су
2
Ли
2
Ли
3
Ким Чжин-Су
5
Ву-Ен
13
Сон
13
Сон
5
Ву-Ен
13
Чон
19
Кан Ин
19
Кан Ин
13
Чон
10
Джэ Сон
17
Сан-Хо
17
Сан-Хо
10
Джэ Сон
10
Родригес
10
Ариас
10
Ариас
10
Родригес
8
Карраскаль
24
Борреро
24
Борреро
8
Карраскаль
22
Валойес
9
Фалькао
9
Фалькао
22
Валойес
19
Борре
14
Дуран
14
Дуран
19
Борре
Остались в запасе
Южная Корея
Колумбия
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
24
Альваро Монтеро
ВР
24
Девис Васкес
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
0
Алексис Перес
ЦЗ
6
Хуан Москера
ЦЗ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
24
Девис Васкес
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
0
Алексис Перес
ЦЗ
6
Хуан Москера
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Южная Корея - Колумбия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
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0 : 1
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