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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия - Сальвадор
Колумбия - Сальвадор: обзор матча 11 октября 2014
Колумбия
11.10.2014, суббота, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Сальвадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Колумбия - Сальвадор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
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0 : 0
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0 : 0
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