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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Колрейн - Мазервелл
Колрейн - Мазервелл: обзор матча 17 сентября 2020
Колрейн
17.09.2020, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 2
Счет по пенальти – 0 : 3
Завершен
Мазервелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колрейн - Мазервелл
Пенальти не реализован!
G. McConaghie
ГОЛ!
С. О'Доннелл
0:3
Пенальти не реализован!
L. Kane
ГОЛ!
Т. Уотт
0:2
Пенальти не реализован!
I. Parkhill
ГОЛ!
М. О'Хара
0:1
Замена
C. Allen
️️️️
J. McLaughlin
117'
91'
Замена
C. Long
️️️️
А. Кэмпбелл
87'
Замена
J. Hastie
️️️️
К. Лэнг
87'
Замена
B. Maguire
️️️️
Л. Полворт
Замена
I. Parkhill
️️️️
A. Traynor
74'
65'
Замена
S. Seedorf
️️️️
N. McGinley
Замена
E. Bradley
️️️️
S. Nixon
52'
Замена
J. Glackin
️️️️
A. Jarvis
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колрейн
8
Stephen Lowry
ЦФ
1
Gareth Deane
ЦФ
2
L. Kane
ЦФ
15
Stephen O'Donnell
ЦФ
0
G. McConaghie
ЦФ
38
A. Traynor
ЦФ
0
S. Nixon
ЦФ
23
B. Doherty
ЦФ
0
A. Jarvis
ЦФ
11
Josh Carson
ЦФ
0
J. McLaughlin
ЦФ
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
5
Марк О'Хара
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
19
Nathan McGinley
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Колрейн
17
Jamie Glackin
ЦФ
20
Martin Gallagher
ЦФ
0
E. Bradley
ЦФ
14
Evan Tweed
ЦФ
19
Curtis Allen
ЦФ
3
Adam Mullan
ЦФ
0
I. Parkhill
ЦФ
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
31
Peter Morrison
ЦФ
9
Ross Maclver
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
5
23
0
11
0
0
3-2-2-1-2
31
Карсон
5
Лами
31
Галлахер
15
2
О'Доннелл
5
О'Хара
31
Полворт
16
Кэмпбелл
10
Лэнг
32
Уотт
19
0
17
17
0
0
0
0
0
0
19
19
0
38
0
0
38
10
Лэнг
16
16
10
Лэнг
31
Полворт
22
22
31
Полворт
16
Кэмпбелл
9
9
16
Кэмпбелл
19
17
17
19
Остались в запасе
Колрейн
Мазервелл
20
Martin Gallagher
ЦФ
14
Evan Tweed
ЦФ
3
Adam Mullan
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
9
Ross Maclver
ЦФ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
20
Martin Gallagher
ЦФ
14
Evan Tweed
ЦФ
3
Adam Mullan
ЦФ
Остались в запасе
31
Peter Morrison
ЦФ
9
Ross Maclver
ЦФ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Колрейн - Мазервелл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Колрейн
- : -
27.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Каррик Рейнджерс
1 : 3
21.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Колрейн
3 : 0
13.11.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Колрейн
1 : 1
30.10.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Крузейдерс
0 : 5
24.10.2026
Колрейн
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
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