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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия - Россия
Киргизия - Россия: обзор матча 24 сентября 2022
Киргизия
24.09.2022, суббота, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Россия
24'
А. Шукуров
30'
А. Соболев (П)
89'
Д. Уткин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Киргизия - Россия
89'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уткин
Пас отдал
Н. Комличенко
Замена
Т. Рустамов
️️️️
О. Абдурахманов
82'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
Ф. Мусабеков
69'
Замена
К. Браузман
️️️️
А. Акматов
69'
Замена
Ш. Юлдашев
️️️️
М. Мурзаев
69'
Желтая карточка
А. Акматов
55'
46'
Замена
Г. Джикия
️️️️
Д. Глебов
46'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
С. Бородин
46'
Замена
Д. Баринов
️️️️
А. Коваленко
46'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Д. Фомин
46'
Замена
А. Сильянов
️️️️
М. Осипенко
46'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
В. Караваев
Замена
А. Мищенко
️️️️
Б. Сагынбаев
46'
46'
Замена
М. Глушенков
️️️️
Р. Ежов
46'
Замена
А. Макарчук
️️️️
З. Бакаев
46'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Соболев
Желтая карточка
Ф. Мусабеков
41'
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Соболев
ГОЛ! 1:0!
А. Шукуров
Пас отдал
Ф. Мусабеков
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
11
Бекжан Сагынбаев
ЛАЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
5
Айзар Акматов
ЦЗ
2
Валерий Кичин
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
22
Алимардон Шукуров
ЛФ
10
Мирлан Мурзаев
ЦФ
21
Фархат Мусабеков
РФ
Главный тренер
Александр Крестинин
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
23
Данил Круговой
ЛЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Роман Ежов
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Данил Глебов
ОП
18
Александр Коваленко
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Киргизия
13
Султан Чомоев
ВР
0
Артем Прядкин
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
0
Кайрат Изаков
ЛЗ
20
Бахтияр Дуйшобеков
ЦЗ
0
Данила Сокирченко
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
0
Николай Давыдов
ЛВ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
0
Адилет Каныбеков
ОП
7
Турсунали Рустамов
АП
15
Муролимжон Ахмедов
АП
0
Шерали Юлдашев
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Россия
16
Михаил Кержаков
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Артем Макарчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
15
Станислав Магкеев
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Даниил Уткин
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
7
Николай Комличенко
ЦФ
67
Максим Глушенков
ЦФ
21
Федор Чалов
ЦФ
4-1-2-3
1
Токотаев
3
Козубаев
5
Акматов
2
Кичин
18
Жыргалбек уулу
11
Сагынбаев
12
Абдурахманов
23
Атабаев
22
Шукуров
10
Мурзаев
21
Мусабеков
4-2-3-1
1
Сафонов
4
Караваев
5
Осипенко
3
Бородин
23
Круговой
74
Фомин
10
Глебов
17
Бакаев
18
Коваленко
11
Ежов
7
Соболев
12
Абдурахманов
7
Рустамов
7
Рустамов
12
Абдурахманов
10
Мурзаев
0
Юлдашев
0
Юлдашев
10
Мурзаев
21
Мусабеков
10
Алыкулов
10
Алыкулов
21
Мусабеков
11
Сагынбаев
14
Мищенко
14
Мищенко
11
Сагынбаев
5
Акматов
6
Браузман
6
Браузман
5
Акматов
4
Караваев
26
Хлусевич
26
Хлусевич
4
Караваев
7
Соболев
7
Комличенко
7
Комличенко
7
Соболев
10
Глебов
14
Джикия
14
Джикия
10
Глебов
5
Осипенко
24
Сильянов
24
Сильянов
5
Осипенко
17
Бакаев
4
Макарчук
4
Макарчук
17
Бакаев
18
Коваленко
6
Баринов
6
Баринов
18
Коваленко
74
Фомин
18
Уткин
18
Уткин
74
Фомин
3
Бородин
23
Кузяев
23
Кузяев
3
Бородин
11
Ежов
67
Глушенков
67
Глушенков
11
Ежов
Остались в запасе
Киргизия
Россия
13
Султан Чомоев
ВР
0
Адилет Каныбеков
ОП
20
Бахтияр Дуйшобеков
ЦЗ
0
Николай Давыдов
ЛВ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
15
Муролимжон Ахмедов
АП
0
Данила Сокирченко
ЦЗ
0
Кайрат Изаков
ЛЗ
0
Артем Прядкин
ВР
Главный тренер
Александр Крестинин
16
Михаил Кержаков
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
13
Султан Чомоев
ВР
0
Адилет Каныбеков
ОП
20
Бахтияр Дуйшобеков
ЦЗ
0
Николай Давыдов
ЛВ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
15
Муролимжон Ахмедов
АП
0
Данила Сокирченко
ЦЗ
0
Кайрат Изаков
ЛЗ
0
Артем Прядкин
ВР
Остались в запасе
16
Михаил Кержаков
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Александр Крестинин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Киргизия - Россия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Данияр Сахи
Стадион:
им. Долона Омурзакова
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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