Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Казахстан - Нидерланды
Казахстан - Нидерланды: обзор матча 10 октября 2015
Казахстан
10.10.2015, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 9 тур
1 : 2
Завершен
Нидерланды
90+6'
И. Куат
33'
Д. Вейналдум
50'
У. Снейдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Нидерланды
ГОЛ! 1:2!
И. Куат
Пас отдал
С. Хижниченко
90'
+6
87'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
К. Хунтелаар
81'
Замена
Й. Зут
️️️️
Т. Крул
Замена
А. Нургалиев
️️️️
Т. Досмагамбетов
81'
80'
Замена
И. Афеллай
️️️️
У. Снейдер
72'
Желтая карточка
А. Эль-Гази
Замена
С. Хижниченко
️️️️
А. Щеткин
63'
50'
ГОЛ! 0:2!
У. Снейдер
Пас отдал
К. Хунтелаар
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вейналдум
Пас отдал
А. Эль-Гази
31'
Желтая карточка
Д. Брума
Замена
К. Гетериев
️️️️
Б. Исламхан
16'
5'
Желтая карточка
Д. Блинд
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
10
Константин Энгель
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
8
Самат Смаков
АП
7
Улан Конысбаев
ПП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
0
Хайро Ридевальд
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Анвар Эль-Гази
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
0
Сергей Бойченко
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
15
Берик Айтбаев
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
0
Эрмек Куантаев
ПЗ
14
Азат Нургалиев
ЦП
14
Альмир Мухутдинов
ЦП
15
Казбек Гетериев
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
23
Йерун Зут
ВР
14
Карим Рекик
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Бас Дост
ЦФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4-3-2-1
1
Покатилов
16
Суюмбаев
5
Куат
2
Малый
19
Досмагамбетов
10
Энгель
23
Логвиненко
7
Конысбаев
8
Смаков
9
Исламхан
23
Щеткин
4-1-1-2-2
13
Крул
2
Тете
4
ван Дейк
13
Брума
17
Блинд
0
Ридевальд
8
Вейналдум
11
Эль-Гази
10
Снейдер
19
Хунтелаар
10
Депай
19
Досмагамбетов
14
Нургалиев
14
Нургалиев
19
Досмагамбетов
9
Исламхан
15
Гетериев
15
Гетериев
9
Исламхан
23
Щеткин
20
Хижниченко
20
Хижниченко
23
Щеткин
13
Крул
23
Зут
23
Зут
13
Крул
19
Хунтелаар
9
ван Перси
9
ван Перси
19
Хунтелаар
10
Снейдер
8
Афеллай
8
Афеллай
10
Снейдер
Остались в запасе
Казахстан
Нидерланды
15
Берик Айтбаев
ЦЗ
0
Эрмек Куантаев
ПЗ
22
Андрей Сидельников
ВР
0
Сергей Бойченко
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
14
Альмир Мухутдинов
ЦП
13
Яспер Силлессен
ВР
14
Карим Рекик
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
Остались в запасе
15
Берик Айтбаев
ЦЗ
0
Эрмек Куантаев
ПЗ
22
Андрей Сидельников
ВР
0
Сергей Бойченко
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
14
Альмир Мухутдинов
ЦП
Остались в запасе
13
Яспер Силлессен
ВР
14
Карим Рекик
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
Статистика матча Казахстан - Нидерланды
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Спорт 1 (в повторе, 01:30)
Новости команд
Все
Казахстан
Нидерланды
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16:50
Лига наций: шансы Германии и Нидерландов на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:10
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:25
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16:50
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:25
Молдова – Казахстан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Германии и Нидерландов на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:10
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Семшов дерзко ответил ван дер Сару на слова о везении России на Евро-2008
13 ноября
3
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+